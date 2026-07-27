Рост продаж виски в России объяснили доступной ценой
Крепкий напиток имеет привлекает не только статусностью, но и самой широкой линейкой стоимости, заявил НСН Максим Черниговский.
Потребитель выберет виски, если остальные крепкие напитки будут стоить столько же. Это связано с именем напитка, и он доступен во всех ценовых категориях, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Висковые напитки в январе-июне нарастили розничные продажи на 27% год к году, став драйвером всей категории. Продукция на основе спирта с содержанием виски в среднем на 20–25% дешевле классических позиций. Это способствует переориентации на нее массового спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Черниговский согласился, что это основная причина роста.
«Я думаю, что во всех сегментах на сегодняшний день цена имеет приоритетное значение. 80% всего потребления у нас сегодня — это водка, пиво и пивные напитки. Виски и джин занимают всего лишь 20% от всего крепкого алкоголя. Доля потребления его растет, но в абсолютных цифрах оно незначительное. Привлекают покупателя всегда одним способом — продукт должен выглядеть дороже тех денег, которые за него платишь. Если водка будет стоить 500 рублей, то это одно, а вот виски за такую цену выглядит солиднее с точки зрения психологии. Среди основных причин роста еще и то, что его распробовали, ценовая линейка широчайшая, а также напитки есть во всех легальных магазинов», — отметил он.
Ранее Черниговский объяснил НСН, почему в России не снизятся цены на пиво.
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