Рост продаж виски в России объяснили доступной ценой

Крепкий напиток имеет привлекает не только статусностью, но и самой широкой линейкой стоимости, заявил НСН Максим Черниговский.

Потребитель выберет виски, если остальные крепкие напитки будут стоить столько же. Это связано с именем напитка, и он доступен во всех ценовых категориях, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Висковые напитки в январе-июне нарастили розничные продажи на 27% год к году, став драйвером всей категории. Продукция на основе спирта с содержанием виски в среднем на 20–25% дешевле классических позиций. Это способствует переориентации на нее массового спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Черниговский согласился, что это основная причина роста.

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«Я думаю, что во всех сегментах на сегодняшний день цена имеет приоритетное значение. 80% всего потребления у нас сегодня — это водка, пиво и пивные напитки. Виски и джин занимают всего лишь 20% от всего крепкого алкоголя. Доля потребления его растет, но в абсолютных цифрах оно незначительное. Привлекают покупателя всегда одним способом — продукт должен выглядеть дороже тех денег, которые за него платишь. Если водка будет стоить 500 рублей, то это одно, а вот виски за такую цену выглядит солиднее с точки зрения психологии. Среди основных причин роста еще и то, что его распробовали, ценовая линейка широчайшая, а также напитки есть во всех легальных магазинов», — отметил он.

Ранее Черниговский объяснил НСН, почему в России не снизятся цены на пиво.

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ФОТО: РИА Новости
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