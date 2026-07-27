Потребитель выберет виски, если остальные крепкие напитки будут стоить столько же. Это связано с именем напитка, и он доступен во всех ценовых категориях, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.



Висковые напитки в январе-июне нарастили розничные продажи на 27% год к году, став драйвером всей категории. Продукция на основе спирта с содержанием виски в среднем на 20–25% дешевле классических позиций. Это способствует переориентации на нее массового спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Черниговский согласился, что это основная причина роста.