Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в «Сириусе»
Иностранным гражданам, а также лицам без гражданства запретили покупать земельные участки, находящиеся на федеральной территории «Сириус», а также владеть ими. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, «Сириус» был внесён в перечень приграничных территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица «не могут обладать на праве собственности земельными участками».
Подписанный главой государства указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов покидать территорию страны после достижения совершеннолетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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