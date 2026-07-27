Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в «Сириусе»

Согласно документу, «Сириус» был внесён в перечень приграничных территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица «не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Подписанный главой государства указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов покидать территорию страны после достижения совершеннолетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

