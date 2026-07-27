Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в «Сириусе»

Иностранным гражданам, а также лицам без гражданства запретили покупать земельные участки, находящиеся на федеральной территории «Сириус», а также владеть ими. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, «Сириус» был внесён в перечень приграничных территорий, где иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица «не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Подписанный главой государства указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов покидать территорию страны после достижения совершеннолетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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