Сотрудник посольства России будет выслан из Румынии

Власти Румынии приняли решение о высылке из страны сотрудника посольства РФ в Бухаресте после инцидента с дроном. Об этом со ссылкой на румынский МИД сообщает RT.

Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за задержания дипкурьеров

В ведомстве указали, что вызвали российского посла Владимира Липаева и вручили ему «официальную вербальную ноту».

«В ней сообщалось о решении объявить члена миссии РФ нежелательным лицом и потребовать от него покинуть территорию Румынии в течение пяти дней», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, посла Румынии отозвали из Москвы в Бухарест для консультаций.

Ранее власти России приняли решенрие закрыть румынское генконсульство в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВысылкаРоссийское ПосольствоПосолРумыния

Горячие новости

Все новости

партнеры