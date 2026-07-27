Сотрудник посольства России будет выслан из Румынии
Власти Румынии приняли решение о высылке из страны сотрудника посольства РФ в Бухаресте после инцидента с дроном. Об этом со ссылкой на румынский МИД сообщает RT.
В ведомстве указали, что вызвали российского посла Владимира Липаева и вручили ему «официальную вербальную ноту».
«В ней сообщалось о решении объявить члена миссии РФ нежелательным лицом и потребовать от него покинуть территорию Румынии в течение пяти дней», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, посла Румынии отозвали из Москвы в Бухарест для консультаций.
Ранее власти России приняли решенрие закрыть румынское генконсульство в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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