Конец раздора? В РФС увидели перспективы плавного возвращения в мировой футбол
Есть все юридические основания для возвращения России в мировую футбольную семью, заявил НСН Вячеслав Колосков.
Есть надежда на снятие запретов для российских футбольных клубов и сборной на участие в международных соревнованиях, однако это не значит, что их моментально вернут в европейские турниры, рассказал НСН почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
После восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в правах: Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос о снятии запрета с российских сборных. ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отстраняя сборные и клубы в 2022-м, опирались именно на рекомендацию МОК не допускать россиян. Сейчас она отозвана. В самой федерации подтвердили, что проведут анализ этого решения, сообщает Sky News. Колосков выразил надежду на возвращение российского футбола к международным соревнованиям.
«Это решение позволяет Международной Федерации Футбола согласовать снятие санкций. Сегодня есть все правовые инструменты для того, чтобы это сделать. В ФИФА неоднократно заявляли, что санкции ничего не дают и вносят только раздор в единую международную футбольную семью. Пока что почва очень благодатная, но главное, чтобы слова не расходились с делами. Однако это не значит, что мы будем допущены сразу ко всем международным соревнованиям, проводимым под эгидой УЕФА. Это совсем иная организация, которая не подчиняется ФИФА напрямую. Она уже заявила, что в ближайшем году ни один клуб из России не примет участие ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге УЕФА, ни в Лиге Наций и так далее. Но начинать надо с первого шага, а дальше все будет просто, так что будем надеяться», — подчеркнул он.
Впрочем, ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.
Ранее Колосков напомнил НСН, что юношеская сборная России по футболу примет участие в международном турнире в США.
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