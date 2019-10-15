Рейнгольд: Турция рискует не только Лигой чемпионов

УЕФА рассмотрит призывы ряда экспертов и болельщиков перенести проведение финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула. Об этом заявил вице президент организации Мишель Ува. Инициатива переноса вызвана военными действиями Турции в отношении сирийских курдов. Кроме этого негативный отклик получает и поведение турецкой сборной – после забитых голов в отборочном матче европейского чемпионата с Францией футболисты дважды использовали военное приветствие.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, что спорт долгие годы идет «рука об руку» с политикой.

«Футбол - это спорт, он должен быть вне политики. Но этого нет на протяжении всей моей жизни, всегда политика сопровождала спорт. В данный момент это ожидает Турцию. Мне кажется, там, действительно, какое-то время не будут проводить финальные игры Европы, скорее всего и какие-то другие международные соревнования. Запад так хочет наказать Турцию за войну с Сирией. Я спортсмен, я не могу судить кто прав, а кто нет, мне ближе просто говорить о футболе. Но, думаю, что Турцию непременно накажут», - сказал Рейнгольд.