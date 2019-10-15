Рейнгольд: Турция рискует не только Лигой чемпионов
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» в эфире НСН высказал мнение, что УЕФА накажет Турцию.
УЕФА рассмотрит призывы ряда экспертов и болельщиков перенести проведение финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из Стамбула. Об этом заявил вице президент организации Мишель Ува. Инициатива переноса вызвана военными действиями Турции в отношении сирийских курдов. Кроме этого негативный отклик получает и поведение турецкой сборной – после забитых голов в отборочном матче европейского чемпионата с Францией футболисты дважды использовали военное приветствие.
Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН рассказал, что спорт долгие годы идет «рука об руку» с политикой.
«Футбол - это спорт, он должен быть вне политики. Но этого нет на протяжении всей моей жизни, всегда политика сопровождала спорт. В данный момент это ожидает Турцию. Мне кажется, там, действительно, какое-то время не будут проводить финальные игры Европы, скорее всего и какие-то другие международные соревнования. Запад так хочет наказать Турцию за войну с Сирией. Я спортсмен, я не могу судить кто прав, а кто нет, мне ближе просто говорить о футболе. Но, думаю, что Турцию непременно накажут», - сказал Рейнгольд.
Ранее НСН сообщала, что финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году примет Санкт-Петербург. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей. Финал Лиги в 2022 году примет Мюнхен с домашним стадионом «Баварии» — «Альянц-Арена», а в 2023 году финал пройдет в британской столице на стадионе «Уэмбли».
Бывший игрок российской сборной по футболу рассказал НСН, почему УЕФА выбрал Санкт-Петербург для проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.
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