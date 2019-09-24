Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет «Петербургский дневник».

Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей.

Отмечается, что главным конкурентом Петербургу был Мюнхен с домашним стадионом «Баварии» — «Альянц-Арена». По итогам голосования немцы примут финал Лиги в 2022 году, а в 2023 году финал пройдет в британской столице на стадионе «Уэмбли».

Как отмечает издание, ранее финал Лиги чемпионов состоялся в России единожды. В 2008 году финальный матч турнира прошел в московских «Лужниках».



