Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет «Петербургский дневник».
Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей.
Отмечается, что главным конкурентом Петербургу был Мюнхен с домашним стадионом «Баварии» — «Альянц-Арена». По итогам голосования немцы примут финал Лиги в 2022 году, а в 2023 году финал пройдет в британской столице на стадионе «Уэмбли».
Как отмечает издание, ранее финал Лиги чемпионов состоялся в России единожды. В 2008 году финальный матч турнира прошел в московских «Лужниках».
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