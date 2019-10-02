«Лукойлу» не нужен «Спартак». Ветеран о новом тренере красно-белых
Известный в прошлом футболист-спартаковец в эфире НСН выразил категорическое несогласие с новым назначением на пост главного тренера команды.
Руководство футбольного клуба «Спартак» утвердило кандидатуру Доменико Тедеско на должность главного тренера команды. Немецкий специалист - креатура генерального директора красно-белых Томаса Цорна. Контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата Тедеско составит 1,5 млн евро за сезон. Представление нового тренера состоится во время паузы на матчи сборных.
Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР Валерий Рейнгольд в эфире НСН высказал возмущение по поводу кандидатуры нового наставника команды.
«Много иностранных специалистов, тут нет вопросов. Но кто тренирует "Спартак"? Какие у него достижения? Я у этого тренера достижений не вижу, честно говоря. Сомнительное назначение, очень даже. Назначить можно любого, сказать, что "мы искали" и так далее. Это, конечно, работа Цорна, генерального директора. У них там свои дела. Посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Но лично я с осторожностью отношусь к этому назначению. Да, он работал в Манчестере, Шальке, но это все временно. В основном он болтался где-то по бундеслиге и по Европе, но это его проблемы. Посмотрим, что из этого получится, но я настаиваю на своих позициях, что в данный момент "Спартаку" нужен был Каррера. Я понимаю, никому в "Лукойле" - организации, которая содержит клуб – "Спартак" не нужен. Это люди, которые, взяв команду, повысили свой международный авторитет, у них нефть, футбол, все дела, хороший имидж. Но не более того. Господин Федун лишний раз расписался в своей слабости. Если ты хочешь поменять тренера – так бери достойного, человека, которого знает Европа. Я не в восторге», - констатировал он.
Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов «Штутгарта» и «Хоффенхайма». В 2017 году возглавил «Эрцгебире», а затем «Шальке». Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «Шальке» вышел в 1/8 финала, где уступил «Манчестер Сити». После этого Тедеско был отправлен в отставку.
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