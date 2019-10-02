«Лукойлу» не нужен «Спартак». Ветеран о новом тренере красно-белых

«Много иностранных специалистов, тут нет вопросов. Но кто тренирует "Спартак"? Какие у него достижения? Я у этого тренера достижений не вижу, честно говоря. Сомнительное назначение, очень даже. Назначить можно любого, сказать, что "мы искали" и так далее. Это, конечно, работа Цорна, генерального директора. У них там свои дела. Посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Но лично я с осторожностью отношусь к этому назначению. Да, он работал в Манчестере, Шальке, но это все временно. В основном он болтался где-то по бундеслиге и по Европе, но это его проблемы. Посмотрим, что из этого получится, но я настаиваю на своих позициях, что в данный момент "Спартаку" нужен был Каррера. Я понимаю, никому в "Лукойле" - организации, которая содержит клуб – "Спартак" не нужен. Это люди, которые, взяв команду, повысили свой международный авторитет, у них нефть, футбол, все дела, хороший имидж. Но не более того. Господин Федун лишний раз расписался в своей слабости. Если ты хочешь поменять тренера – так бери достойного, человека, которого знает Европа. Я не в восторге», - констатировал он.

Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов «Штутгарта» и «Хоффенхайма». В 2017 году возглавил «Эрцгебире», а затем «Шальке». Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «Шальке» вышел в 1/8 финала, где уступил «Манчестер Сити». После этого Тедеско был отправлен в отставку.

