Экс-игрок сборной РФ объяснил выбор «Зенит-Арены» для финала Лиги чемпионов

Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей.

По словам бывшего игрока сборной России и тренера Сергея Кирьякова в эфире НСН, выбор «Газпром Арены» для проведения финала Лиги чемпионов неудивителен.

«Там много очень положительных моментов, которые повлияли на это решение УЕФА. То, что стадион уже заявил о себе как один из самых красивых, конечно же, в скобках можно добавить и самых дорогих, в мире. Это стадион, который Кубок конфедераций провел на высоком уровне, где все было прекрасно организовано, внутри стадиона все четко работало. Это и Чемпионат мира, и наверняка обратили внимание в проведении матчей национального первенства. Конечно же, учитывается, что “Газпром” является спонсором УЕФА, ФИФА, это здесь тоже немаловажный фактор. И в целом вся эта информация, слухи, которые передаются из уст в уста, те игроки и президенты клубов, которые были здесь, смотря за своей командой в матчах с “Зенитом”, все повлияло. Плюс очень высокий рейтинг, который каждый год присуждается специальной комиссией», — пояснил Сергей Кирьяков.