Экс-игрок сборной РФ объяснил выбор «Зенит-Арены» для финала Лиги чемпионов
Бывший игрок российской сборной по футболу рассказал НСН, почему УЕФА выбрал Санкт-Петербург для проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году.
Санкт-Петербург выиграл право на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом стало известно по результатам голосования, который провел Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет на стадионе «Зенит-Арена», который вмещает в себя до 60 тысяч зрителей.
По словам бывшего игрока сборной России и тренера Сергея Кирьякова в эфире НСН, выбор «Газпром Арены» для проведения финала Лиги чемпионов неудивителен.
«Там много очень положительных моментов, которые повлияли на это решение УЕФА. То, что стадион уже заявил о себе как один из самых красивых, конечно же, в скобках можно добавить и самых дорогих, в мире. Это стадион, который Кубок конфедераций провел на высоком уровне, где все было прекрасно организовано, внутри стадиона все четко работало. Это и Чемпионат мира, и наверняка обратили внимание в проведении матчей национального первенства. Конечно же, учитывается, что “Газпром” является спонсором УЕФА, ФИФА, это здесь тоже немаловажный фактор. И в целом вся эта информация, слухи, которые передаются из уст в уста, те игроки и президенты клубов, которые были здесь, смотря за своей командой в матчах с “Зенитом”, все повлияло. Плюс очень высокий рейтинг, который каждый год присуждается специальной комиссией», — пояснил Сергей Кирьяков.
Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов состоялся в России единожды, в 2008 году в московских «Лужниках». Но, получив право провести финальный матч международного турнира в 2021 году, Санкт-Петербург еще больше перетягивает на себя звание футбольной столицы России, отметил собеседник НСН.
«Все-таки “Зенит”, который все время борется за чемпионство, который и сейчас идет первым в турнирной таблице и может выйти в следующий этап Лиги чемпионов, а московские команды туда дальше не проходили. Это тоже влияет. Плюс на сегодняшний момент “Газпром Арена”, я считаю, считается лучшим стадионом страны. Уже давно идет перетягивание футбольной столицы в Питер, поэтому здесь все основания для этого есть», — резюмировал футбольный тренер.
Добавим, что главным конкурентом Санкт-Петербургу был Мюнхен с домашним стадионом «Баварии» — «Альянц-Арена». По итогам голосования немцы примут финал Лиги в 2022 году, а в 2023 году финал пройдет в британской столице на стадионе «Уэмбли».
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