«Разгильдяйство»: В РУСАДА призвали спортсменов не забывать об отчётности из-за коронавируса
Некоторые российские спортсмены на фоне ситуации с коронавирусом перестали отчитываться о местонахождении и пройденных допинг-тестах в онлайн-системе АДАМС. Об этом заявил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Ганус рассказал, что представители международных федераций уже отметили высокий процент нарушений правил доступности со стороны российских спортсменов. И это притом, что количество нарушений в России и так выше по отношению к ведущим странам, отметил глава РУСАДА.
«Эпидемиологическая ситуация может измениться, но это не должно влиять. Нынешние показатели – это итог разгильдяйства отдельных спортсменов», - посетовал Ганус. Он призвал спортсменов ответственнее подходить к заполнению системы и не «прятаться за коронавирус».
Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в этом году, перенесены на год вперёд из-за ситуации с коронавирусом. Ганус в эфире НСН отмечал, что перенос Олимпиады позволит России лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда по обвинению в масштабной подмене допинговых проб. Это даёт надежду на выступление российских атлетов под национальным флагом.
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