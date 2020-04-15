«Разгильдяйство»: В РУСАДА призвали спортсменов не забывать об отчётности из-за коронавируса

Ганус рассказал, что представители международных федераций уже отметили высокий процент нарушений правил доступности со стороны российских спортсменов. И это притом, что количество нарушений в России и так выше по отношению к ведущим странам, отметил глава РУСАДА.

«Эпидемиологическая ситуация может измениться, но это не должно влиять. Нынешние показатели – это итог разгильдяйства отдельных спортсменов», - посетовал Ганус. Он призвал спортсменов ответственнее подходить к заполнению системы и не «прятаться за коронавирус».

Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в этом году, перенесены на год вперёд из-за ситуации с коронавирусом. Ганус в эфире НСН отмечал, что перенос Олимпиады позволит России лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда по обвинению в масштабной подмене допинговых проб. Это даёт надежду на выступление российских атлетов под национальным флагом.

