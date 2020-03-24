Фальстарт. Олимпиада-2020 отложена

Первым о достигнутой договоренности сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объяснив непростое решение вспышкой коронавируса, охватившей весь мир. Вскоре с официальным заявлением выступил Международный олимпийский комитет. Констатировав необходимость «защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества», МОК сослался на последние данные Всемирной организации здравоохранения, которые и легли в основу договоренности о переносе Олимпиады в Токио. Теперь, как говорится в заявлении МОК, 32-е Летние Игры должны состояться в японской столице «не позднее лета 2021 года».

Летние Олимпийские игры-2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Перенос Игр происходит впервые за 124 года. Отмены были: из-за Первой мировой войны была отменена Олимпиада 1916 года, которая должна была пройти в Берлине. Игры 1940 года планировалось провести в Токио, но в 1938 году японская сторона отказалась от проведения соревнований, и они были перенесены в Хельсинки. В мае 1940 Олимпиада была окончательно отменена из-за Второй мировой войны, та же участь постигла и Олимпийские игры 1944 года, которые должны были пройти в Лондоне, - напоминает ТАСС.

Судьба Игр в Токио в контексте пандемии коронавируса стала очевидна уже некоторое время назад, когда, к примеру, УЕФА было принято решение о переносе на год чемпионата Европы по футболу-2020. До и после этого из-за вспышки коронавируса были отменены или перенесены многие другие крупные международные соревнования. А на днях ряд национальных олимпийских комитетов, в частности, Австралии и Норвегии, заявили об отказе посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Японию. США и ФРГ выступили за перенос Игр на следующий год – что в результате и произошло.

С пониманием к решению о переносе на год Игр-2020 отнесся Олимпийский комитет России. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, которые распространила пресс-служба организации, «очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества. ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учетом изменившихся сроков проведения», - говорится в заявлении.

И еще один аспект: перенос Игр-2020 позволит России лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда по обвинению в масштабной подмене допинговых проб. На это обратил внимание в интервью НСН глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его словам, российские спортсмены могут получить возможность выступить на Олимпиаде под национальным флагом.

