РУСАДА поддержало перенос Олимпиады

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН объяснил, что перенос Олимпиады позволит России лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда (КАС) по обвинению в масштабной подмене допинговых проб.

«С учетом распространения коронавирусной инфекции, конечно, лучше заниматься подготовкой спортсменов и их сопровождением в режиме без ограничений, которые мы видим сейчас. Кроме того, после окончания КАС будет гораздо больше времени подготовиться к тем требованиям, которые будут выдвинуты по участию наших спортсменов в Олимпиаде», - сказал Ганус.

«В любом случае, это решение МОК, и его все должны уважать», - добавил собеседник НСН.

Ранее Юрий Ганус в эфире НСН отмечал, что в случае переноса Игр в Токио российские спортсмены в итоге получат возможность выступить на Олимпиаде под национальным флагом.

