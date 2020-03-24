РУСАДА поддержало перенос Олимпиады

Руководитель РУСАДА в эфире НСН объяснил, что перенос Олимпиады позволит России лучше подготовиться к решению КАС.

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии коронавируса перенесет на 2021 год летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Глава МОК Томас Бах поддержал соответствующее предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Глава японского правительства после телефонных переговоров с Бахом подчеркнул, что Игры пройдут не позднее лета следующего года.

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Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН объяснил, что перенос Олимпиады позволит России лучше подготовиться к решению Спортивного арбитражного суда (КАС) по обвинению в масштабной подмене допинговых проб.

«С учетом распространения коронавирусной инфекции, конечно, лучше заниматься подготовкой спортсменов и их сопровождением в режиме без ограничений, которые мы видим сейчас. Кроме того, после окончания КАС будет гораздо больше времени подготовиться к тем требованиям, которые будут выдвинуты по участию наших спортсменов в Олимпиаде», - сказал Ганус.

«В любом случае, это решение МОК, и его все должны уважать», - добавил собеседник НСН.

Ранее Юрий Ганус в эфире НСН отмечал, что в случае переноса Игр в Токио российские спортсмены в итоге получат возможность выступить на Олимпиаде под национальным флагом.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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