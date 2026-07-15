В Латвии захотели запретить русский язык в государственных СМИ
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал убрать контент на русском языке из государственных СМИ республики. Об этом сообщает портал LSM.
По мнению Пунтулиса, нет оснований для существования русскоязычного контента в «независимом европейском национальном государстве», пишет Ura.ru.
«Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все», - указал министр.
Ранее глава латвийского министерства культуры запретил подведомственным учреждениям использовать русский язык в публичном пространстве в ситуациях, связанных с выполнением функций структур.
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