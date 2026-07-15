В Латвии захотели запретить русский язык в государственных СМИ

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал убрать контент на русском языке из государственных СМИ республики. Об этом сообщает портал LSM.

Минкульт Латвии запретил использование русского языка в своих учреждениях

По мнению Пунтулиса, нет оснований для существования русскоязычного контента в «независимом европейском национальном государстве», пишет Ura.ru.

«Что значит, что его стало меньше? Он должен исчезнуть совсем, вот и все», - указал министр.

Ранее глава латвийского министерства культуры запретил подведомственным учреждениям использовать русский язык в публичном пространстве в ситуациях, связанных с выполнением функций структур.

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ФОТО: РИА Новости
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