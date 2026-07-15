Лидер группы «Звери» задолжал 18 тысяч рублей патентных пошлин
15 июля 202609:10
Юлия Савченко
Лидер группы «Звери» Роман Билык накопил 18 тысяч рублей долга по патентным и иным пошлинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы.
По состоянию на 14 июля за музыкантом числится задолженность перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
Как пишет агентство, у других участников «Зверей» нет никаких долгов.
Ранее стало известно, что группа даст концерт на стадионе «Лужники» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мероприятие запланировано на 15 августа.
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