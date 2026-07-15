Над Россией сбили 93 украинских беспилотника

Более 90 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму. Кроме того, БПЛА сбили над водами Азовского и Черного морей.

Ранее над российскими регионами перехватили и уничтожили 252 украинских дронов за 12 часов, напоминает 360.ru.

