Над Россией сбили 93 украинских беспилотника
Более 90 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметили в ведомстве.
Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму. Кроме того, БПЛА сбили над водами Азовского и Черного морей.
Ранее над российскими регионами перехватили и уничтожили 252 украинских дронов за 12 часов, напоминает 360.ru.
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