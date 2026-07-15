Посол: Аргентина приостановила сотрудничество с Россией в сфере мирного атома
Аргентина перестала сотрудничать с Россией по мирному атому. Об этом рассказал посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в беседе с «Известиями».
«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», - указал дипломат.
Вместе с тем посол заявил о взаимном интересе компаний двух стран к совместной работе в сферах электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, нефтегазовой промышленности.
Между тем в Буэнос-Айресе выпустили журнал «На Юг» об отношениях Аргентины с Россией, пишет 360.ru. Его первый выпуск посвятили вопросам развития взаимодействия в сферах инноваций, телекоммуникаций и космоса.
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