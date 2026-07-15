В Солнечногорске ввели режим ЧС после беспилотной атаки
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Солнечногорске Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление администрации городского округа.
Меры действуют с 04.50 13 июля 2026 года для органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В документе отмечается, что в зону, где введен особый режим, входят многоквартирные дома на улицах Банковская (д. 26 и 30), Баранова (д. 35), Военный городок (д. 11). Власти постановили организовать развертывание пунктов временного размещения в школах № 4, 5 и 7.
Ранее в Солнечногорске два человека пострадали после попадания БПЛА в жилой дом, напоминает 360.ru. Были повреждены стены и остекление здания.
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