В Солнечногорске ввели режим ЧС после беспилотной атаки

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Солнечногорске Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление администрации городского округа.

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Меры действуют с 04.50 13 июля 2026 года для органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В документе отмечается, что в зону, где введен особый режим, входят многоквартирные дома на улицах Банковская (д. 26 и 30), Баранова (д. 35), Военный городок (д. 11). Власти постановили организовать развертывание пунктов временного размещения в школах № 4, 5 и 7.

Ранее в Солнечногорске два человека пострадали после попадания БПЛА в жилой дом, напоминает 360.ru. Были повреждены стены и остекление здания.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиМосковская Область

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