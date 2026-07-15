Под Воронежем при падении обломков БПЛА пострадал мужчина
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник минувшей ночью.
«В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице», - написал губернатор на платформе «Макс».
Гусев добавил, что после атаки обломок повредил стену в одном частном доме, кровлю и забор в другом домовладении, кровлю - в еще одном доме.
Ранее в городе Дебальцево Донецкой Народной Республики при атаке БПЛА погибла сотрудница администрации, напоминает 360.ru.
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