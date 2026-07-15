Под Воронежем при падении обломков БПЛА пострадал мужчина

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник минувшей ночью.

«В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице», - написал губернатор на платформе «Макс».

Гусев добавил, что после атаки обломок повредил стену в одном частном доме, кровлю и забор в другом домовладении, кровлю - в еще одном доме.

Ранее в городе Дебальцево Донецкой Народной Республики при атаке БПЛА погибла сотрудница администрации, напоминает 360.ru.