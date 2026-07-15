Бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против России
Бизнес США потерял 200 млрд долларов из-за санкций в отношении России. Об этом рассказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи в беседе с РИА Новости.
По его словам, бизнес «реально очень страдает» из-за антироссийских ограничений.
«Лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», — указал Эйджи.
Он напомнил, что после начала специальной военной операции в AmCham не паниковали и старались убедить западный бизнес не принимать поспешных решений об уходе из России. По словам Эйджи, компании не желали покидать привлекательный, стабильный и быстрорастущий российский рынок и отказываться от перспектив для развития связей с близлежащими странами Центральной и Средней Азии. Глава AmCham добавил, что для компаний США всегда было важно локализовывать производства в РФ, строить заводы и фабрики.
Ранее Роберт Эйджи заявил об улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном, стороны проявляют желание наладить контакт, пишет 360.ru.
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