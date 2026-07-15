Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил РФ

Российские морские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Как отметил Патрушев, Военно-морской флот защищает национальные интересы страны как вблизи ее границ, так и в различных районах Мирового океана. Все угрозы со стороны вероятных противников учтены в планах развития ВМФ, в том числе в Стратегии развития до 2050 года.

«Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года», - добавил глава Морской коллегии.

Ранее Патрушев заявил, что в будущем мощной ударной силой могут стать флотилии безэкипажных кораблей, интегрированные с роями дронов, пишет 360.ru.

