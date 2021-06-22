«Ребята, вы куда?» Провал сборной России на Евро-2020 вызвал негодование
Игроки сборной оправдываются, а футбольные болельщики и эксперты ищут виноватых.
Футбольные эксперты и звездные болельщики сборной не стеснялись в выражениях, реагируя на разгромное поражение сборной России от Дании на «Евро-2020». Напомним, в решающем матче группового этапа на Чемпионате Европы по футболу российская команда в Копенгагене уступила 1:4 хозяевам поля и, заняв четвертое место в своей группе, вылетела из турнира.
Выступая сразу после поединка в ночной студии «Матч ТВ», бывший игрок сборной России Владимир Быстров заявил, что этой команде нужно омоложение.
«Для многих из этой сборной это был последний матч. Нужна свежая кровь. Нужна новая сборная. Там сейчас три-четыре возрастных игрока, которые играют из последних сил. Мы не понимаем, на что рассчитывает тренер», — возмутился он.
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» возмущаться не стал, а в свойственной ему манере сыронизировал над тем, что случилось. Он заявил, что авторская группа его программы не подготовила материалы для передачи на случай поражения. «Ну, потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — пошутил Ургант.
В поражении он «обвинил» игроков сборной Дании. «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», — пошутил телеведущий.
Не упустил шанса поупражняться в красноречии и другой телеведущий – Владимир Соловьев. В своем Telegram-канале он заявил, что лучше бы футболисты сборной не выходили из раздевалки после перерыва. «"Фантастическая" игра в защите. Ребята, вы куда? Это даже не дворовый футбол. Растерянные, суетливые, беспомощные», - написал он.
За игроков слово держал капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Он извинился «перед страной за такое поражение» и предположил, что оно было не по игре.
«Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки, прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы — я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем», - отметил Дзюба.
По словам капитана, первый гол датчан был забит «на ровном месте», а немалую роль в поражении сыграла психология, ведь до гола россияне довольно уверенно отбивались от атак соперника.
«Еще раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне. Хотели отыграться — и получили третий, четвёртый», - объяснил он.
Если Дзюба заявил, что в провале сборной виноваты игроки, то бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис «проехался» по главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. По его словам, того вообще не стоило назначать на эту должность.
«Я сразу сказал, что сборная будет бороться за третье-четвёртое место. Жалко, что заняли четвёртое. Что поделать. Черчесов? Я вообще не понимаю, как можно было вратаря назначить главным тренером сборной. Кто его назначил? Он должен тренировать вратарей. Пусть РФС решает, кто нужен сборной», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».
Позже он развил свою точку зрения в интервью для Sport24. Канчельскис считает, что после такого матча Черчесов должен подать в отставку.
«Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер — просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное. Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли», - высказал мнение экс-футболист.
Канчельскис предложил свои варианты на замену главному тренеру.
«Как я говорил, так и оказалось. Жаль, что мы поздно это поняли. Кого бы хотел видеть во главе сборной? Семин, Бердыев», — предложил он.
Тем временем президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что делать кадровые выводы сразу после невыхода россиян из группы на «Евро-2020» неправильно.
«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене», - сказал Дюков.
В матче с Данией Черчесов потерпел 20-е поражение у руля сборной России. Это больше, чем у любого другого тренера в ее истории.
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