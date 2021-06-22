«Ребята, вы куда?» Провал сборной России на Евро-2020 вызвал негодование

«Для многих из этой сборной это был последний матч. Нужна свежая кровь. Нужна новая сборная. Там сейчас три-четыре возрастных игрока, которые играют из последних сил. Мы не понимаем, на что рассчитывает тренер», — возмутился он.

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» возмущаться не стал, а в свойственной ему манере сыронизировал над тем, что случилось. Он заявил, что авторская группа его программы не подготовила материалы для передачи на случай поражения. «Ну, потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — пошутил Ургант.

В поражении он «обвинил» игроков сборной Дании. «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», — пошутил телеведущий.

Не упустил шанса поупражняться в красноречии и другой телеведущий – Владимир Соловьев. В своем Telegram-канале он заявил, что лучше бы футболисты сборной не выходили из раздевалки после перерыва. «"Фантастическая" игра в защите. Ребята, вы куда? Это даже не дворовый футбол. Растерянные, суетливые, беспомощные», - написал он.

За игроков слово держал капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Он извинился «перед страной за такое поражение» и предположил, что оно было не по игре.

«Мы все вместе проигрываем и все вместе выигрываем. Мы проиграли. Игроки, прежде всего. Нам всё разжевали, всё объяснили. Но если ты сам себе привозишь на протяжении турнира голы — я не говорю «кто-то», говорю «мы, игроки», — то, конечно, проигрываем», - отметил Дзюба.

По словам капитана, первый гол датчан был забит «на ровном месте», а немалую роль в поражении сыграла психология, ведь до гола россияне довольно уверенно отбивались от атак соперника.

«Еще раз хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить. И вы, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил. Мы сражались, бились, но на таком уровне. Хотели отыграться — и получили третий, четвёртый», - объяснил он.

Если Дзюба заявил, что в провале сборной виноваты игроки, то бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис «проехался» по главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. По его словам, того вообще не стоило назначать на эту должность.