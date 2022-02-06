Путин поздравил Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине

«Вы блистательно открыли «золотой» счёт нашей команды. Убеждён, ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Молодец», — цитирует президента сайт Кремля.

Большунов победил в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в китайском Пекине, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды.

На втором месте - соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд.

