Марк Кондратюк завоевал «серебро» на командном турнире Олимпиады в Пекине
Россиянин Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире зимних Олимпийских игр в китайском Пекине.
Отечественный фигурист заработал 181,65 балла.
На первом месте – фигурист из Японии Юма Кагияма (208,94 балла). На третьем – американец Винсент Чжоу (171,44 балла)
Также в пятерку лучших командного турнира среди мужчин после выполнения произвольной программы попали китаец Боян Цзинь (155,04 балла) и спортсмен из Канады Роман Садовский (122,60 балла).
Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Интерфакс».
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