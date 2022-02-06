Марк Кондратюк завоевал «серебро» на командном турнире Олимпиады в Пекине

Россиянин Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире зимних Олимпийских игр в китайском Пекине.

По итогам первого дня соревнований Россия завоевала две награды Олимпиады

Отечественный фигурист заработал 181,65 балла.

На первом месте – фигурист из Японии Юма Кагияма (208,94 балла). На третьем – американец Винсент Чжоу (171,44 балла)

Также в пятерку лучших командного турнира среди мужчин после выполнения произвольной программы попали китаец Боян Цзинь (155,04 балла) и спортсмен из Канады Роман Садовский (122,60 балла).

Ранее российская фигуристка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе в женском одиночном катании в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортОлимпиадаРоссияФигурное Катание
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