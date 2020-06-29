Психолог рассказала, как не превратить детские занятия спортом в «каторгу»

Психолог перечислила факторы, которые могут отрицательно влиять на психику ребенка: грубость тренера, нездоровая атмосфера в команде, неумение превращать большие цели в понятные задачи, боязнь проигрышей и прямая зависимость между спортивными достижениями и отношением к ребёнку его родителей.

При этом нельзя сказать, что большинство юных спортсменов в глубине души завидуют своим более свободным и беспечным сверстникам. Скорее наоборот, уточняет психолог.

«Нельзя сказать, что среди юных спортсменов абсолютное большинство – это закоренелые «троечники». Многие спортсмены, которые обращаются к нам для консультаций, - отличники. Верные приоритеты, самодисциплина, организованность (тайм-менеджмент, селф-менеджмент) позволяют полноценно развиваться и школьникам.

Ну и, конечно, если речь идёт об индивидуальном психологическом сопровождении юного спортсмена, должны быть упорядочены шесть «блоков» его подготовки: «жизненная база, «спортивная база», «тренировочный процесс», в том числе и психологическая подготовка, «подготовка к соревнованию», «соревновательная деятельность», «анализ соревновательного опыта».

Ольга Тиунова подчеркнула, что для того, чтобы занятия спортом не превратились в многолетнюю «каторгу», полезно объяснить ребёнку некие важные «правила игры».

«Например, нельзя ждать от тренера «родительского» отношения к тебе. Тренер – это эксперт, нам с тобой нужна, прежде всего, эта его «экспертность». Надо постараться не обращать внимания на какие-то его человеческие «несовершенста». Ещё юному спортсмену надо сказать, что, если он сталкивается с чем-то плохим, нечестным, опасным или непонятным в ходе спортивных занятий, не надо боятся рассказать об этом родителям. Важно объяснить, что настоящий спортсмен не тот, кто выигрывает, а тот, кто может решать поставленные перед собой задачи, а успех, основанный на правильной тренировке (напряжении, преодолении трудностей, усталости и т.д.) нужнее, чем успех, основанный на удаче, случайности», - заключила собеседница НСН, добавив, что ошибки – вещь полезная, целенаправленная работа над ошибками позволяет совершенствовать «слабое звено».

Ранее НСН рассказала, что фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН посоветовал юной спортсменке сейчас меньше обращать внимание на СМИ, чтобы это не сказалось на ее спортивных результатах.































