Психолог рассказала, как не превратить детские занятия спортом в «каторгу»
Спортивный психолог, кандидат педагогический наук Ольга Тиунова в беседе с НСН порассуждала о преимуществах и сложностях спортивного детства.
Бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на трудное детство из-за занятий спортом. В своем аккаунте в Instagram она рассказала, что была одержима фигурным катанием, фанатичкой своего дела, поэтому у нее не хватало времени ни на друзей, ни на развлечения, ни на первую любовь.
Спортивный психолог, кандидат педагогический наук Ольга Тиунова в эфире НСН отметила, что дети, которые «профессионально» заняты спортом, отличаются от «среднестатистических», их детство протекает по-особому.
«Серьёзные, постоянные, планомерные, целенаправленные, словом, «профессиональные» занятия спортом во многом отличают жизнь детей от «среднестатистического» времяпрепровождения их сверстников. Отличие может давать как преимущество, так и дополнительные сложности…
Преимуществом является возможность физического развития, укрепления воли, самодисциплины и самоконтроля и каждый из нас наверняка сможет дополнить этот список. Есть ещё один плюс – ребёнок занимается делом, в котором ему интересно развиваться и преодолевать трудности», - отметила Ольга Тиунова.
Психолог перечислила факторы, которые могут отрицательно влиять на психику ребенка: грубость тренера, нездоровая атмосфера в команде, неумение превращать большие цели в понятные задачи, боязнь проигрышей и прямая зависимость между спортивными достижениями и отношением к ребёнку его родителей.
При этом нельзя сказать, что большинство юных спортсменов в глубине души завидуют своим более свободным и беспечным сверстникам. Скорее наоборот, уточняет психолог.
«Нельзя сказать, что среди юных спортсменов абсолютное большинство – это закоренелые «троечники». Многие спортсмены, которые обращаются к нам для консультаций, - отличники. Верные приоритеты, самодисциплина, организованность (тайм-менеджмент, селф-менеджмент) позволяют полноценно развиваться и школьникам.
Ну и, конечно, если речь идёт об индивидуальном психологическом сопровождении юного спортсмена, должны быть упорядочены шесть «блоков» его подготовки: «жизненная база, «спортивная база», «тренировочный процесс», в том числе и психологическая подготовка, «подготовка к соревнованию», «соревновательная деятельность», «анализ соревновательного опыта».
Ольга Тиунова подчеркнула, что для того, чтобы занятия спортом не превратились в многолетнюю «каторгу», полезно объяснить ребёнку некие важные «правила игры».
«Например, нельзя ждать от тренера «родительского» отношения к тебе. Тренер – это эксперт, нам с тобой нужна, прежде всего, эта его «экспертность». Надо постараться не обращать внимания на какие-то его человеческие «несовершенста». Ещё юному спортсмену надо сказать, что, если он сталкивается с чем-то плохим, нечестным, опасным или непонятным в ходе спортивных занятий, не надо боятся рассказать об этом родителям. Важно объяснить, что настоящий спортсмен не тот, кто выигрывает, а тот, кто может решать поставленные перед собой задачи, а успех, основанный на правильной тренировке (напряжении, преодолении трудностей, усталости и т.д.) нужнее, чем успех, основанный на удаче, случайности», - заключила собеседница НСН, добавив, что ошибки – вещь полезная, целенаправленная работа над ошибками позволяет совершенствовать «слабое звено».
Ранее НСН рассказала, что фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко.
Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН посоветовал юной спортсменке сейчас меньше обращать внимание на СМИ, чтобы это не сказалось на ее спортивных результатах.
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