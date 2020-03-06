Сильнее женщины спортсменов нет

Во время тренировки фигурист Олег Шляхов попал коньком прямо в височную кость Елены Бережной. Удар был настолько сильным, что осколки кости повредили оболочку мозга. Тогда на кону стояла не только карьера, но и жизнь известной фигуристки. После нескольких сложных операций Елена училась заново говорить, ходить и… кататься. Но, несмотря ни на что, Бережная вернулась на лед и завоевала множество наград со своим новым партнером – Антоном Сихарулидзе.

Подобных историй, увы, немало. Наши женщины уже давно доказали, что они не слабый пол. Но так хочется хотя бы несколько дней в году быть самыми нежными и романтичными, даже если ты лучше всех в мире бежишь спринт, точнее всех стреляешь и ли лучше других прыгаешь четверной.



