Сильнее женщины спортсменов нет

В этом выпуске НСН-СПОРТ вспомним самых успешных и титулованных российских спортсменок современности и отдадим дань уважения тем, кто вернулся в спорт после серьезных травм.

Международный женский день, праздник, конечно, сомнительный, но чем не повод вспомнить наших самых титулованных и успешных спортсменок. Тем более все чаще в этом мужском мире успешность оценивается не по количеству медалей, а по количеству фотосессий. Не верите, попробуйте ввести в строку поиска: «самые успешные спортсменки мира». Что вам выдаст поисковик? Самые красивые, самые сексуальные... И только хорошо посерфив в сети, можно всё-таки узнать, кто из женщин добился наивысших спортивных достижений. Мы в нашем собственном рейтинге будет учитывать не только количество олимпийских наград.

ФОТО: Юрий Сомов//РИА Новости

Но по их числу лидирует легендарная Лариса Латынина. Она собрала наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта — 18. Из них - 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 1957 года выиграла всё золото сразу. К слову, Латынина была победительницей не только в спорте, но и в жизни. Школу окончила с золотой медалью, а институт – с красным дипломом.

ФОТО: РИА Новости//Сергей Компанийченко

Шесть олимпийских медалей собрала в своей коллекции знаменитая советская и российская лыжница чемпионка, многократная чемпионка мира, обладательница Кубка мира Любовь Егорова. Ее успехи были столь велики, что спортсменке в 1994 году присвоили звание Героя Российской Федерации «за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх». В 2019 году включена в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации.

ФОТО: РИА Новости//Юрий Сомов

«Уральская молния» - так спортивный мир звал Лидию Скобликову. Она единственная 6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Тогда Скобликова установила уникальное достижение в истории скоростного бега на коньках, выиграв все четыре дистанции и при этом на трёх (500, 1000 и 1500 м) установила олимпийские рекорды. Специалисты, отмечая лёгкость, красоту и отточенную технику её бега, гордо именовали её «Королевой коньков».

ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид

Но не только медалями измеряется успех спортсменок. Сколько мужество понадобилось хрупкой Татьяне Тотьмяниной, чтобы вернуться на лед, после тяжелой травмы! Во время выступления на этапе серии Гран-при «Skate America» ее партнер Максим Маринин не удержал на поддержке, и Татьяна рухнула на лед. Вернуться в большой спорт фигуристка смогла только через 2 года, но точку паре удалось поставить триумфальную - они завоевали олимпийское золото в Турине.

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев

Во время тренировки фигурист Олег Шляхов попал коньком прямо в височную кость Елены Бережной. Удар был настолько сильным, что осколки кости повредили оболочку мозга. Тогда на кону стояла не только карьера, но и жизнь известной фигуристки. После нескольких сложных операций Елена училась заново говорить, ходить и… кататься. Но, несмотря ни на что, Бережная вернулась на лед и завоевала множество наград со своим новым партнером – Антоном Сихарулидзе.

Подобных историй, увы, немало. Наши женщины уже давно доказали, что они не слабый пол. Но так хочется хотя бы несколько дней в году быть самыми нежными и романтичными, даже если ты лучше всех в мире бежишь спринт, точнее всех стреляешь и ли лучше других прыгаешь четверной.


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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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