Сильнее женщины спортсменов нет
В этом выпуске НСН-СПОРТ вспомним самых успешных и титулованных российских спортсменок современности и отдадим дань уважения тем, кто вернулся в спорт после серьезных травм.
Международный женский день, праздник, конечно, сомнительный, но чем не повод вспомнить наших самых титулованных и успешных спортсменок. Тем более все чаще в этом мужском мире успешность оценивается не по количеству медалей, а по количеству фотосессий. Не верите, попробуйте ввести в строку поиска: «самые успешные спортсменки мира». Что вам выдаст поисковик? Самые красивые, самые сексуальные... И только хорошо посерфив в сети, можно всё-таки узнать, кто из женщин добился наивысших спортивных достижений. Мы в нашем собственном рейтинге будет учитывать не только количество олимпийских наград.
Но по их числу лидирует легендарная Лариса Латынина. Она собрала наибольшую по количеству коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта — 18. Из них - 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 1957 года выиграла всё золото сразу. К слову, Латынина была победительницей не только в спорте, но и в жизни. Школу окончила с золотой медалью, а институт – с красным дипломом.
Шесть олимпийских медалей собрала в своей коллекции знаменитая советская и российская лыжница чемпионка, многократная чемпионка мира, обладательница Кубка мира Любовь Егорова. Ее успехи были столь велики, что спортсменке в 1994 году присвоили звание Героя Российской Федерации «за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх». В 2019 году включена в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации.
«Уральская молния» - так спортивный мир звал Лидию Скобликову. Она единственная 6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 в Инсбруке. Тогда Скобликова установила уникальное достижение в истории скоростного бега на коньках, выиграв все четыре дистанции и при этом на трёх (500, 1000 и 1500 м) установила олимпийские рекорды. Специалисты, отмечая лёгкость, красоту и отточенную технику её бега, гордо именовали её «Королевой коньков».
Но не только медалями измеряется успех спортсменок. Сколько мужество понадобилось хрупкой Татьяне Тотьмяниной, чтобы вернуться на лед, после тяжелой травмы! Во время выступления на этапе серии Гран-при «Skate America» ее партнер Максим Маринин не удержал на поддержке, и Татьяна рухнула на лед. Вернуться в большой спорт фигуристка смогла только через 2 года, но точку паре удалось поставить триумфальную - они завоевали олимпийское золото в Турине.
Во время тренировки фигурист Олег Шляхов попал коньком прямо в височную кость Елены Бережной. Удар был настолько сильным, что осколки кости повредили оболочку мозга. Тогда на кону стояла не только карьера, но и жизнь известной фигуристки. После нескольких сложных операций Елена училась заново говорить, ходить и… кататься. Но, несмотря ни на что, Бережная вернулась на лед и завоевала множество наград со своим новым партнером – Антоном Сихарулидзе.
Подобных историй, увы, немало. Наши женщины уже давно доказали, что они не слабый пол. Но так хочется хотя бы несколько дней в году быть самыми нежными и романтичными, даже если ты лучше всех в мире бежишь спринт, точнее всех стреляешь и ли лучше других прыгаешь четверной.
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