Ягудин посоветовал Трусовой не обращать внимание на СМИ на фоне ухода от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН посоветовал юной спортсменке сейчас меньше обращать внимание на СМИ, чтобы это не сказалось на ее спортивных результатах.

«У Саши будет очень трудной сезон в плане психологии. К ней приковано особое внимание в связи с уходом от Этери Георгиевны Тутберидзе. Я искренне желаю ей не обращать внимания на СМИ, соцсети и просто показывать результаты», – сказал он.