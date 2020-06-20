Ягудин посоветовал Трусовой не обращать внимание на СМИ на фоне ухода от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова приняла решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко.

Фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в беседе с НСН посоветовал юной спортсменке сейчас меньше обращать внимание на СМИ, чтобы это не сказалось на ее спортивных результатах.

«У Саши будет очень трудной сезон в плане психологии. К ней приковано особое внимание в связи с уходом от Этери Георгиевны Тутберидзе. Я искренне желаю ей не обращать внимания на СМИ, соцсети и просто показывать результаты», – сказал он.

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Ягудин также прокомментировал для НСН новый рекорд спортсменки. Александра Трусова в третий раз включена в Книгу рекордов Гиннесса. На этот раз она отмечена за четверной флип.

«Здорово, когда в столь юном возрасте наша российская спортсменка показывает то, что не может никто в мире фигурного катания, и заслужено попадает в Книгу рекордов Гиннесса», – отметил фигурист.

Кроме того, олимпийский чемпион Алексей Ягудин в рамках эксклюзивного интервью для НСН поддержал регионы, которые отменили парад Победы в 2020 году из-за риска распространения коронавируса.

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ФОТО: facebook
ТЕГИ:Евгений ПлющенкоФигурное КатаниеАлексей Ягудин
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