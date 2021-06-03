Проклятие журналистов. Теннисистка Веснина рассказала о сложностях на «Ролан Гаррос»

«Пойдут ли мне на пользу лишние выходные (из-за отмены игры с Квитовой – прим. НСН), будет видно уже на самом матче, потому что в моей карьере раньше такого не случалось, чтобы сыграть первый матч в воскресенье, а следующего ждать до пятницы. Это как будто играешь другой турнир, но я продолжаю тренироваться и готовиться, сегодня у нас будет пара с Вероникой Кудерметовой. Очень здорово, что можно будет сыграть хотя бы матч в паре», - сказала Веснина.

При этом она призналась, что не заглядывает далеко вперед, собирается идти на «Ролан Гаррос» от матча к матчу и хорошо знает следующую соперницу.

«Далеко турнирную сетку я не изучала. Сегодня у меня парный матч, в пятницу – одиночный. Буду действовать от матча к матчу, поскольку я всегда так настраивалась на турнирах. Лену Рыбакину знаю достаточно давно, еще с юниоров. Можно сказать, что я наблюдала за тем, как она становилась профессиональным игроком, росла, прибавляла. В прошлом году я видела ее выступление на турнире в Санкт-Петербурге, где Лена дошла до финала. Она сейчас одна из самых молодых и талантливых теннисисток. Она проводит только второй полноценный год "в туре", но уже о себе заявила. Это высокорослая теннисистка с хорошей подачей, плотными и сильными ударами с задней линии. Я считала ее фаворитом в матче против Нао Хибино и наблюдала вчера за их игрой», - рассказала собеседница «Радиоточки НСН» .

Инцидент с Петрой Квитовой, упавшей во время общения с журналистами, повредившей ногу и в итоге снявшейся с турнира, вызвал у Весниной ощущение «дежа вю».

«То что произошло с Квитовой – это невероятная неудача, тяжело в это поверить, но у меня даже случилось небольшое дежа вю, потому что пару лет назад я играла пару с Эжени Бушар, и она упала в раздевалке на US Open. Она принимала ледяную ванну, поскользнулась, поскольку не подстелили полотенце, получила травму головы и снялась с турнира, при том, что в одиночном разряде она дошла тогда до четвертого круга. Такие вещи случаются и хочется пожелать Петре скорейшего восстановления. Надеюсь, что эта травма будет несерьезной, и она выступит на травяных турнирах», - сказал Веснина.

При этом она не считает, что инцидент с Квитовой и снятие с турнира второй ракетки мира Наоми Осаки из-за давления СМИ на ее психику, является следствием «проклятия журналистов» на парижском турнире.

«Я не думаю, что на это (травму Квитовой – прим. НСН) как-то повлияло общение с журналистами. Конечно, сейчас огромное влияние к персоне Наоми Осаки, которая сделала это заявление и потом снялась с турнира. Я считаю, что общение с журналистами – это часть нашей работы и надо соблюдать эти правила игры. Но, конечно, если у Осаки депрессивное состояние и у нее есть серьезное психологическое заболевание, то тяжело что-либо говорить, потому что мы не знаем, что с ней происходит. Да, неприятно идти и отвечать на вопросы журналистов после обидного поражения, но для меня это - часть работы. Такова жизнь, иногда надо делать то, что тебе не нравится», - заключила собеседница НСН.