Удар по психике. Теннисистка Веснина предчувствовала отмену рейса Air France и успела в Париж

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала НСН, что смогла долететь в Париж рейсом «Аэрофлота», поменяв билет Air France.

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, несмотря на отмену нескольких рейсов авиакомпанией Air France, сумела вовремя добраться в Париж, где состоится турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».

Веснина сообщила накануне, что не смогла вылететь в Париж из Москвы из-за отмены рейса Air France. Спортсменка отмечала, что собирается вылететь во Францию в четверг, который является последним днем регистрации участников турнира. Однако французская авиакомпания отменила московский рейс и 27 мая.

Air France вновь отменила рейс из Парижа в Москву

«Мы уже долетели до Парижа, поменяли билеты на рейс "Аэрофлота", почувствовав, что на следующий день ситуация с отменой рейса может повториться. Вчера никаких комментариев от авиакомпании не получили, обычное СМС о переносе рейса со скромными извинениями. Конечно, для психики это было неприятно, особенно учитывая то, что остался последний день, когда официально можно прилететь на турнир. Один день тренировок потерян, потому что я вынуждена теперь целый день сидеть на карантине и ждать результат ПЦР-теста», - сказала Веснина.

Французская авиакомпания Air France 26 и 27 мая отменяла рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.

Представитель авиакомпании пояснил в четверг РИА Новости, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего накануне уже переносился московский рейс.

После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СамолетФранцияБольшой Теннис
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