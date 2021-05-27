Удар по психике. Теннисистка Веснина предчувствовала отмену рейса Air France и успела в Париж
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала НСН, что смогла долететь в Париж рейсом «Аэрофлота», поменяв билет Air France.
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, несмотря на отмену нескольких рейсов авиакомпанией Air France, сумела вовремя добраться в Париж, где состоится турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».
Веснина сообщила накануне, что не смогла вылететь в Париж из Москвы из-за отмены рейса Air France. Спортсменка отмечала, что собирается вылететь во Францию в четверг, который является последним днем регистрации участников турнира. Однако французская авиакомпания отменила московский рейс и 27 мая.
«Мы уже долетели до Парижа, поменяли билеты на рейс "Аэрофлота", почувствовав, что на следующий день ситуация с отменой рейса может повториться. Вчера никаких комментариев от авиакомпании не получили, обычное СМС о переносе рейса со скромными извинениями. Конечно, для психики это было неприятно, особенно учитывая то, что остался последний день, когда официально можно прилететь на турнир. Один день тренировок потерян, потому что я вынуждена теперь целый день сидеть на карантине и ждать результат ПЦР-теста», - сказала Веснина.
Французская авиакомпания Air France 26 и 27 мая отменяла рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.
Представитель авиакомпании пояснил в четверг РИА Новости, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего накануне уже переносился московский рейс.
После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 039 / сут.
Умерли
120 тыс.+402 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 759 / сут.
- Итоги выборов президента Сирии могут объявить 28 мая
- Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию в Донбассе
- СМИ: Задержанную в Белоруссии Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании вражды
- В «Роскосмосе» объяснили удвоившиеся доходы Рогозина премиями
- Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
- ЕС продлил на год санкции против Сирии
- В Берлине построят общий храм для христиан, иудеев и мусульман
- Захарова прокомментировала слова президента Польши о «ненормальности» РФ
- Стивен Сигал вступит в ряды партии «Справедливая Россия - За правду»
- Генпрокуратура заявила о росте количества коррупционных преступлений в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru