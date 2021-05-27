Удар по психике. Теннисистка Веснина предчувствовала отмену рейса Air France и успела в Париж

«Мы уже долетели до Парижа, поменяли билеты на рейс "Аэрофлота", почувствовав, что на следующий день ситуация с отменой рейса может повториться. Вчера никаких комментариев от авиакомпании не получили, обычное СМС о переносе рейса со скромными извинениями. Конечно, для психики это было неприятно, особенно учитывая то, что остался последний день, когда официально можно прилететь на турнир. Один день тренировок потерян, потому что я вынуждена теперь целый день сидеть на карантине и ждать результат ПЦР-теста», - сказала Веснина.

Французская авиакомпания Air France 26 и 27 мая отменяла рейс Париж-Москва из-за проблем, вызванных необходимостью обхода воздушного пространства Белоруссии.

Представитель авиакомпании пояснил в четверг РИА Новости, что Air France не получила нового разрешения на вход на территорию России, из-за чего накануне уже переносился московский рейс.

После инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ряд стран закрыли свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании «Белавиа», некоторые из них прекратили авиасообщение с Белоруссией.



