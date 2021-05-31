Теннисистка Веснина рассказала о «смазанной» тренировке перед турниром в Париже

«Спасибо за поздравления. Хоть по счету игра (с Ольгой Говорцовой – прим. НСН) оказалась легкой, в каждом гейме была борьба, но мне удавалось выигрывать ключевые очки. Мы с Ольгой давно друг друга знаем, начинали вместе, и мне это немного помогло, потому что я знала ее сильные и слабые стороны. Мы с тренером хорошо подготовились, и я была приятно удивлена тем, как провела матч от начала до конца, хотя, конечно же, присутствовала нервозность, я переживала, было очень волнительно, спустя три года, выйти на корт "Ролан Гаррос". Следующий матч играю против Петры Квитовой. Мы с ней встречались несколько лет назад на турнире в Мадриде, который она тогда выиграла. Петра всегда хорошо играет в Мадриде, ей там нравится, но сейчас это "Ролан Гаррос", другой турнир. Да, она фаворит этого матча, игрок "десятки", в прошлом году она была здесь в полуфинале, но для меня сейчас самое главное постараться навязать Петре свою игру, держать первую подачу, хорошо двигаться и заставлять соперницу играть длинные розыгрыши, потому что она не любит играть затяжные розыгрыши. Конечно, грунт не самое мое любимое покрытие, я не специалист по нему, но всегда очень любила "Ролан Гаррос", Париж, любила возвращаться на этот турнир. Несмотря на какие-то свои результаты, Париж мне всегда импонировал», - сказала Веснина.

Она также призналась, что рада дополнительному вниманию болельщиков и журналистов, добавив, что инцидент с отменой рейса Air France, из-за которого теннисистка чуть не опоздала в Париж, несколько смазал подготовку к турниру.

«Внимание болельщиков ощущаю с момента моего возвращения на каждом турнире, журналисты берут интервью, внимание прессы очень приятно. По поводу проблем с перелетом из Москвы в Париж получился небольшой ажиотаж, я не ожидала, что так получится, было много звонков из СМИ. Но ничего сверхъестественного не было. Просто пришло сообщение, что рейс перенесен на завтра. Мы почувствовали, что не стоит лететь тем же самым рейсом в четверг, и поменяли билеты на утренний рейс "Аэрофлота". И Слава Богу, потому что мы успели вовремя прилететь, пройти карантин, сдать ПЦР-тесты и уже готовиться к турниру. Но, конечно, сама подготовка была немного смазана, потому что было всего два дня, а многие игроки приезжают на "Ролан Гаррос" за неделю, чтобы привыкнуть к кортам, мячам, обстановке и акклиматизироваться. Поэтому у меня вчера было не так много времени, чтобы подготовиться к игре, но при этом получилось сыграть очень хороший матч», - добавила спортсменка.

Ранее Елена Веснина рассказала НСН, что, несмотря на отмену нескольких рейсов авиакомпанией Air France, сумела вовремя добраться в Париж на «Ролан Гаррос».