Теннисистка Осака снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от общения со СМИ
Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая второе место в мировом рейтинге, объявила, что снимается с проходящего в Париже турнира «Ролан Гаррос» из-за психологических проблем.
Ранее Осака отказалась от общения с журналистами на турнире, объяснив это тем, что постоянные контакты с медиа подрывают психологическое здоровье спортсменов.
Ее заявления вызвали большой резонанс. Организаторы турнира оштрафовали японку на $ 15 тысяч после отказа прийти на пресс-конференцию после первой победы и пригрозили дисквалификацией.
«Я думаю, что сейчас самое лучшее для турнира, других игроков и моего благополучия - уйти, чтобы каждый мог снова сосредоточиться на теннисе в Париже", - написала Осака в Twitter.
Она призналась, что страдает от длительных приступов депрессии с 2018 года, очень волнуется, общаясь со СМИ, и даже специально носит на турнирах наушники, чтобы ослабить тревожное состояние.
При этом Осака извинилась перед журналистами, ответив, что они были всегда доброжелательны к ней.
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