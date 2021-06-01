Теннисистка Осака снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от общения со СМИ

Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая второе место в мировом рейтинге, объявила, что снимается с проходящего в Париже турнира «Ролан Гаррос» из-за психологических проблем.

Ранее Осака отказалась от общения с журналистами на турнире, объяснив это тем, что постоянные контакты с медиа подрывают психологическое здоровье спортсменов.

Ее заявления вызвали большой резонанс. Организаторы турнира оштрафовали японку на $ 15 тысяч после отказа прийти на пресс-конференцию после первой победы и пригрозили дисквалификацией.

«Я думаю, что сейчас самое лучшее для турнира, других игроков и моего благополучия - уйти, чтобы каждый мог снова сосредоточиться на теннисе в Париже", - написала Осака в Twitter.

Она призналась, что страдает от длительных приступов депрессии с 2018 года, очень волнуется, общаясь со СМИ, и даже специально носит на турнирах наушники, чтобы ослабить тревожное состояние.

При этом Осака извинилась перед журналистами, ответив, что они были всегда доброжелательны к ней.

