«Профессионалы без поборов»: Каким должен быть детский спорт в России
Сегодня оценка и подтверждение квалификации тренеров — одна из ключевых задач в детском спорте, наиболее активно она решается в Краснодарском крае, сказал НСН Дмитрий Пирог.
Оценка и подтверждение квалификации детских тренеров — одна из важнейших задач, кроме того, родители должны быть избавлены от непомерных сборов и взносов. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и боксер Дмитрий Пирог.
В России необходимо продумать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА Новости. Пирог назвал этот вопрос одним из ключевых моментов в детско-юношеском спорте.
«Вопрос оценки и подтверждения квалификаций тренеров – один из ключевых, если мы говорим о качественной и безопасной спортивной подготовке, особенно это касается детско-юношеского спорта. Мы все прекрасно понимаем, что тренеры, вне зависимости от места работы, должны соответствовать определенным требованиям и иметь спортивное или педагогическое образование. Именно об этом говорил Путин. Квалификации тренеров в Госдуме мы уделяем особое внимание. Создана рабочая группа по этим вопросам – Национальная система квалификаций в отрасли спорта, которую я возглавляю. Также на законодательном уровне уже закреплены нормы оценки и подтверждения квалификации тренеров, но в полной мере они пока не применяются», — сказал Пирог.
Собеседник НСН добавил, что передовым в этом направлении стал Краснодарский край.
«Как представитель Краснодарского края, могу сказать, что этот регион стал первый в России, в котором открыт и работает “Центр оценки квалификации” по спортивным профессиям. Там уже в пилотном формате проходят экзамены по независимой оценке квалификаций для тренеров. Эту практику целесообразно масштабировать на всю страну», — указал парламентарий.
Комментируя заявление Путина о том, что нужно обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на спортивных мероприятиях, Пирог обратил внимание на недопустимость дополнительных поборов и взносов в детском спорте.
«Глава государства в очередной раз заострил внимание профессиональной спортивной общественности на том, что занятия спортом должны быть доступными, а также указал на недопустимость избыточной коммерциализации детского спорта. В государственных и муниципальных спортивных школах, где талантливые дети и молодежь занимаются бесплатно, не должно быть никаких дополнительных поборов и взносов. Родители не должны сдавать взносы на турниры, на которых присваивают разряды и спортивные звания. Особенно это касается детей из малообеспеченных и многодетных семей. Поэтому надо особо обратить внимание и на то, чтобы соревнования, которые включены в единый календарный план региона или муниципалитета, которые финансируются за счет бюджета, ни в коем случае не проходили со взносами. Это не коммерческие или профессиональные турниры, а детские и массовые. И это нужно четко разделять. Конечно, есть частные спортивные академии и секции, есть фитнес-центры, но это уже совсем другая история», — подчеркнул собеседник НСН.
Путин также предложил дать министерству спорта право самостоятельно решать, кому присваивать звание «федерации» в спорте. Пирог заявил, что этот механизм уже давно налажен.
«В России уже давно есть механизм аккредитации региональных спортивных федераций профильными органами исполнительной власти в областях, краях, республиках. Аккредитованные федерации получают субсидии на развитие своих видов спорта в регионе. Участие федерального Минспорта в этом процессе может только укрепить вертикаль управления сферой физической культуры и спорта. Надо понимать, что очень часто именно федерации формируют списки сборных регионов, которые участвуют на чемпионатах и первенствах России. Региональным федерациям согласовательные процедуры с Минспортом России в какой-то степени помогут поднять собственный статус», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что в России нехватку средств на развитие детского спорта намерены частично решить с помощью бизнеса.
