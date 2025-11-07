Собеседник НСН добавил, что передовым в этом направлении стал Краснодарский край.

«Как представитель Краснодарского края, могу сказать, что этот регион стал первый в России, в котором открыт и работает “Центр оценки квалификации” по спортивным профессиям. Там уже в пилотном формате проходят экзамены по независимой оценке квалификаций для тренеров. Эту практику целесообразно масштабировать на всю страну», — указал парламентарий.

Комментируя заявление Путина о том, что нужно обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на спортивных мероприятиях, Пирог обратил внимание на недопустимость дополнительных поборов и взносов в детском спорте.

«Глава государства в очередной раз заострил внимание профессиональной спортивной общественности на том, что занятия спортом должны быть доступными, а также указал на недопустимость избыточной коммерциализации детского спорта. В государственных и муниципальных спортивных школах, где талантливые дети и молодежь занимаются бесплатно, не должно быть никаких дополнительных поборов и взносов. Родители не должны сдавать взносы на турниры, на которых присваивают разряды и спортивные звания. Особенно это касается детей из малообеспеченных и многодетных семей. Поэтому надо особо обратить внимание и на то, чтобы соревнования, которые включены в единый календарный план региона или муниципалитета, которые финансируются за счет бюджета, ни в коем случае не проходили со взносами. Это не коммерческие или профессиональные турниры, а детские и массовые. И это нужно четко разделять. Конечно, есть частные спортивные академии и секции, есть фитнес-центры, но это уже совсем другая история», — подчеркнул собеседник НСН.

Путин также предложил дать министерству спорта право самостоятельно решать, кому присваивать звание «федерации» в спорте. Пирог заявил, что этот механизм уже давно налажен.

«В России уже давно есть механизм аккредитации региональных спортивных федераций профильными органами исполнительной власти в областях, краях, республиках. Аккредитованные федерации получают субсидии на развитие своих видов спорта в регионе. Участие федерального Минспорта в этом процессе может только укрепить вертикаль управления сферой физической культуры и спорта. Надо понимать, что очень часто именно федерации формируют списки сборных регионов, которые участвуют на чемпионатах и первенствах России. Региональным федерациям согласовательные процедуры с Минспортом России в какой-то степени помогут поднять собственный статус», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в России нехватку средств на развитие детского спорта намерены частично решить с помощью бизнеса.

