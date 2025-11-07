СМИ: Мадуро готов уйти в отставку при выполнении США ряда условий

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, но только при условии, что США выпонит ряд условий. Об этом пишет журнал The Atlantic.

СМИ: Мадуро попросил у России военную помощь на фоне военной активности США

Собеседник издания утверждает, что Мадуро запросил у Вашингтона амнистию для себя и своего ближайшего окружения, отмену награды за его арест и обеспечение «комфортного изгнания».

«Рассматриваются все возможные варианты», — подчеркнул источник.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо заявила, что отстранить Мадуро от власти можно только с помощью давления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаСШАВенесуэлаНиколас Мадуро

