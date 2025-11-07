СМИ: Мадуро готов уйти в отставку при выполнении США ряда условий
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, но только при условии, что США выпонит ряд условий. Об этом пишет журнал The Atlantic.
Собеседник издания утверждает, что Мадуро запросил у Вашингтона амнистию для себя и своего ближайшего окружения, отмену награды за его арест и обеспечение «комфортного изгнания».
«Рассматриваются все возможные варианты», — подчеркнул источник.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо заявила, что отстранить Мадуро от власти можно только с помощью давления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Профессионалы без поборов»: Каким должен быть детский спорт в России
- СМИ: Мадуро готов уйти в отставку при выполнении США ряда условий
- Будущее за Уралом: Как будет выглядеть «сибиризация» России
- «Лукойл» прекратит свою деятельность в Молдове с 21 ноября
- Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане
- Концерты, стриминги, кино: На чем сегодня зарабатывают музыканты
- Инвестора клуба «Химки» Садыгова пожизненно отстранили от футбола
- В России призвали создать правила для складов сборки онлайн-заказов в домах
- В Еврокомиссии объяснили, кто из россиян не сможет получить многократный шенген
- Песков опроверг информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru