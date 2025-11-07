Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Четыре человека погибли и трое пострадали при крушении частного вертолёта в Дагестане. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

В ведомстве указали, что инцидент произошёл в районе города Избербаш. По данным СМИ, вертолёт упал на частный дом в населённом пункте Ачи-Су. Как пишет RT, людей внутри здания не было.

По данным оперативных служб, вертолет Ка-226 принадлежал АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод». Предварительная причина трагедии - техническая неисправность.

Ранее вертолет рухнул неподалеку от аэродрома Бэнкстаун на западе Сиднея в Австралии, один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
