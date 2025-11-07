В Курской области при атаке дрона ВСУ был ранен ребенок
7 ноября 202517:09
Движущийся автомобиль был атакован украинским дроном в селе Октябрьское Рыльского района. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате пострадал 12-летний мальчика, у которого диагностировали акубаротравму и мелкие осколочные ранения.
«Наши врачи оказали всю необходимую помощь», - отметил он.
Ранее Хинштейн заявил, что порядка 17 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за атак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
