В Курской области при атаке дрона ВСУ был ранен ребенок

Движущийся автомобиль был атакован украинским дроном в селе Октябрьское Рыльского района. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал подстанцию в слободе Белой в Курской области

По его словам, в результате пострадал 12-летний мальчика, у которого диагностировали акубаротравму и мелкие осколочные ранения.

«Наши врачи оказали всю необходимую помощь», - отметил он.

Ранее Хинштейн заявил, что порядка 17 тысяч жителей Курской области остались без электричества из-за атак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияДетиВСУАлександр ХинштейнКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры