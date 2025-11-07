Вместо закрытия складов для сборки заказов при онлайн-торговле в жилых домах необходимо обязать бизнес соблюдать правила работы, которые бы не мешали жильцам, заявили НСН в «Общественной потребительской инициативе» и Союзе потребителей России.

Полностью запретить размещать склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) в многоквартирных домах предложили в Совете Федерации. Такая норма содержится в подготовленном законопроекте, сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Олег Голов. Даркстор - склад, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. Инициатива не касается пунктов выдачи заказов.

Работу дарксторов в домах необходимо урегулировать так, чтобы они не мешали спокойствию граждан, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Озабоченность сенатора понятна. Отдельные жалобы жильцов могут иметь место. Но в конечном счете все мы являемся пользователями инфраструктуры, которую создают компании, и удобств, которые они для нас формируют. Все это максимально комфортно и удобно потому, что это находится в шаговой доступности и достаточно быстро до нас довозится. Вся эта инфраструктура создавалась прежде всего в интересах самих потребителей, поэтому демонтировать ее нецелесообразно. Всем нам удобно получать широкий ассортимент товаров в шаговой доступности от дома. Более уместно говорить не о запрете дарксторов в многоквартирных домах, а о регулировании их деятельности с тем, чтобы не доставлять неудобств жильцам», - считает он.