В России призвали создать правила для складов сборки онлайн-заказов в домах
Закрытие дарксторов не потребуется, если они не будут мешать жителям многократных домов, заявили НСН защитники прав потребителей.
Вместо закрытия складов для сборки заказов при онлайн-торговле в жилых домах необходимо обязать бизнес соблюдать правила работы, которые бы не мешали жильцам, заявили НСН в «Общественной потребительской инициативе» и Союзе потребителей России.
Полностью запретить размещать склады для сборки заказов при онлайн-торговле (дарксторы) в многоквартирных домах предложили в Совете Федерации. Такая норма содержится в подготовленном законопроекте, сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Олег Голов. Даркстор - склад, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. Инициатива не касается пунктов выдачи заказов.
Работу дарксторов в домах необходимо урегулировать так, чтобы они не мешали спокойствию граждан, заявил НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Озабоченность сенатора понятна. Отдельные жалобы жильцов могут иметь место. Но в конечном счете все мы являемся пользователями инфраструктуры, которую создают компании, и удобств, которые они для нас формируют. Все это максимально комфортно и удобно потому, что это находится в шаговой доступности и достаточно быстро до нас довозится. Вся эта инфраструктура создавалась прежде всего в интересах самих потребителей, поэтому демонтировать ее нецелесообразно. Всем нам удобно получать широкий ассортимент товаров в шаговой доступности от дома. Более уместно говорить не о запрете дарксторов в многоквартирных домах, а о регулировании их деятельности с тем, чтобы не доставлять неудобств жильцам», - считает он.
Чтобы не пришлось отказываться от дарксторов в многоквартирных домах, нужно обязать их соблюдать условия, которые бы не нарушали покой жильцов.
«Должно быть ограничение по времени погрузки-выгрузки, соблюдение правил работы двигателей во дворах, использование малошумного инвентаря, чтобы не было громыханий, и так далее», - предложил Павлов.
Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН подчеркнул, что главное в этом вопросе - интересы жителей.
«Это здравая мысль с точки зрения интересов жильцов. Такой логистический хаб в жилых домах не очень правилен, также как перекладные пункты продуктовых магазинов. Интересы потребителей это может затрагивать только отчасти: влиять на стоимость логистики. Это внутренний бизнес-процесс, но вряд ли покупатели сильно пострадают в плане повышения цены на поставляемые товары», - отметил он.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что маркетплейсы торгуют «серыми» товарами и доводят скидки до максимальных, что нарушает принципы свободной конкуренции.
