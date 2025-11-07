Инвестора клуба «Химки» Садыгова пожизненно отстранили от футбола

Отмечается, что Садыгов был наказан за действия, которые «оказали существенное влияние на деятельность «Химок» и привели к утрате клубом профессионального статуса».

«Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», - говорится в сообщении.

Ранее ФК «Химки» лишился права выступать в высшем дивизионе и был признан банкротом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

