«Лукойл» прекратит свою деятельность в Молдове с 21 ноября

Компания «Лукойл» должна будет прекратит свою деятельность в Молдавии с 21 ноября. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.

США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

По его словам, это связано с присоединением Кишинёва к введённым ранее санкциям США.

«Лукойл» окажется в состоянии невозможности осуществлять деятельность, то есть поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином», - отметил молдавский министр.

Ранее нефтетрейдинговая компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииМолдавияЛукойл

Горячие новости

Все новости

партнеры