«Лукойл» прекратит свою деятельность в Молдове с 21 ноября
Компания «Лукойл» должна будет прекратит свою деятельность в Молдавии с 21 ноября. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.
По его словам, это связано с присоединением Кишинёва к введённым ранее санкциям США.
«Лукойл» окажется в состоянии невозможности осуществлять деятельность, то есть поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином», - отметил молдавский министр.
Ранее нефтетрейдинговая компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
