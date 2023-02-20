Призер юношеского ЧЕ по волейболу умер в 20 лет после аварии

Российский волейболист Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет. Печальную новость с Кубани обнародовала пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Как утонили в ВФВ, спортсмен шесть дней назад попал в «страшную» автомобильную аварию и с тех пор находился в коме. Медики не смогли уже ничего поделать. Федерация выразила «искренние соболезнования семье и близким» умершего.

Иван Осипов специализировался на пляжном волейболе. Он имел бронзовую медаль юношеского чемпионата Европы по этому виду спорта, участвовал в чемпионате России.

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Как отмечает НСН, сегодня появились сообщения о критическом состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, у него поражена часть мозга. Однако затем ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию и стабилизировать состояние 46-летнего спортсмена.

По данным СМИ, после госпитализации Костомаров перенес несколько ампутаций конечностей в феврале.

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Фото: volley.ru
ТЕГИ:СпортсменыСмертьВолейбол
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