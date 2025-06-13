СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня

Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня, сообщает Wall Street Journal.

СМИ: США предложили Ирану ограниченное обогащение урана в новой ядерной сделке

Это может произойти в том случае, если Тегеран не согласится прекратить работы по возможному созданию ядерного оружия.

По данным агентства, израильское балансирование направлено на то, чтобы заставить Иран отказаться от своей возможности обогащать уран.

Ранее стало известно, что посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию сотрудников. Кроме того, Вашингтон готовит вывоз своего персонала из Кувейта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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