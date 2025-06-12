СМИ: США аннулируют разрешения на проживание для сотен тысяч мигрантов
Министерство внутренней безопасности США уведомит сотни тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы об аннулировании их разрешений на гуманитарное проживание и работу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на копию соответствующего уведомления.
Речь идет о гражданах, которые прибыли в США по гуманитарной программе CHNV, запущенной при администрации бывшего президента Джо Байдена. Всего по этой программе въезд получили более 530 тысяч человек.
В документе мигрантам сообщается, что их разрешения на въезд аннулированы, и если они не покинут территорию страны добровольно, то к ним могут быть применены меры принудительного выселения, включая задержание и депортацию без возможности урегулирования личных вопросов.
CNN отмечает, что данное решение отражает более жесткий курс на миграционную политику, который стал продолжением инициатив администрации Дональда Трампа, направленных на принудительное выдворение как нелегальных мигрантов, так и тех, кто находился в США на законных основаниях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru