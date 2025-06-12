Ньюсом назвал Трампа «диванным критиком» на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ответ на критику президента США Дональда Трампа назвал его «диванным критиком», сообщается в его посте в социальной сети X.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social обвинил Ньюсома в полной потере контроля над ситуацией в Лос-Анджелесе, исказив фамилию губернатора и заявив, что тот должен благодарить силовые структуры, а не оправдываться за некомпетентность.
Напряженность в Лос-Анджелесе возникла после рейда иммиграционной службы ICE 7 июня, направленного на выявление нелегальных мигрантов. В результате прошли столкновения с протестующими на фоне слухов о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день администрация президента направила в город подразделения национальной гвардии.
При этом власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали ввод войск и не были уведомлены об этом решении. Это вызвало открытые разногласия между республиканским федеральным правительством и демократическими властями штата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru