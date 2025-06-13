Пентагон: США не приостанавливали кибероперации против России

США не приостанавливали кибероперации против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Пита Хегсета.

Белый дом опроверг слухи о поиске замены главы Пентагона Хегсета

«Мы ничего не прекращали» — указал глава Пентагона. Так он ответил на просьбу сенатора Мэгги Гудлендер официально подтвердить тот факт, что Вашингтон не приостанавливал операции против России в киберпространстве, несмотря на недавние сообщения в СМИ.

Ранее Хегсет заявил, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта отвечает национальным интересам США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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