Пентагон: США не приостанавливали кибероперации против России
13 июня 202501:01
США не приостанавливали кибероперации против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Пита Хегсета.
«Мы ничего не прекращали» — указал глава Пентагона. Так он ответил на просьбу сенатора Мэгги Гудлендер официально подтвердить тот факт, что Вашингтон не приостанавливал операции против России в киберпространстве, несмотря на недавние сообщения в СМИ.
Ранее Хегсет заявил, что мирное урегулирование российско-украинского конфликта отвечает национальным интересам США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru