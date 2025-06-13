На концерте ко Дню России выступили Shaman и «Любэ»

Заслуженный артист России Шаман, исполнительница Татьяна Куртукова, группа «Любэ» и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости.

Шаман выпустил новую песню «Гуляй, Россия!»

Шаман исполнил новую композицию – «Гуляй, Россия», певица Лариса Долина совместно с хором Академии Ларисы Долиной представила песню «Мы - народы России», а исполнитель Олег Газманов выступил с песней «Время героев».

В конце вечера прозвучал гимн РФ, который исполнили все участники концерта.

Ранее Шаман дал концерт в военном госпитале имени Вишневского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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