На концерте ко Дню России выступили Shaman и «Любэ»
Заслуженный артист России Шаман, исполнительница Татьяна Куртукова, группа «Любэ» и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России на Красной площади в Москве, сообщает РИА Новости.
Шаман исполнил новую композицию – «Гуляй, Россия», певица Лариса Долина совместно с хором Академии Ларисы Долиной представила песню «Мы - народы России», а исполнитель Олег Газманов выступил с песней «Время героев».
В конце вечера прозвучал гимн РФ, который исполнили все участники концерта.
Ранее Шаман дал концерт в военном госпитале имени Вишневского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небоскреб «Лахта Центр» включил праздничную подсветку ко Дню России
- Пентагон: США не приостанавливали кибероперации против России
- СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану 15 июня
- На концерте ко Дню России выступили Shaman и «Любэ»
- Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты
- СМИ: G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть без участия США
- Черногория направит военных в миссию ЕС по поддержке Украины
- «Позорище»: Лукашенко обвинил крупные сети в искусственном дефиците картофеля
- СМИ: США аннулируют разрешения на проживание для сотен тысяч мигрантов
- Ньюсом назвал Трампа «диванным критиком» на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru