Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты

Президент России Владимир Путин заявил о намерении посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в 2022 году в ходе боев на правом берегу Днепра. Об этом он сообщил на встрече с участниками проекта «Время героев».

С соответствующей инициативой к главе государства обратился майор Олег Пивоваров — кавалер ордена Мужества и Герой России, воевавший вместе с Ищенко. По его словам, летом 2022 года офицер командовал двумя танками, осуществлял управление беспилотником и корректировал огонь артиллерии бригады.

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Во время одного из боев Ищенко получил тяжелое ранение и скончался от потери крови. Последними словами, услышанными по радиосвязи, стали: «Пацаны, я на вас с неба посмотрю», — сообщил Пивоваров.

Путин выразил признание подвигу офицера и подтвердил, что просьба будет выполнена. Президент назвал рассказ Пивоварова важным свидетельством героизма Ищенко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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