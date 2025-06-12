Черногория направит военных в миссию ЕС по поддержке Украины

Парламент Черногории одобрил участие своих военнослужащих в миссии Европейского союза по поддержке Украины EUMAM UA. Такое решение приняли 49 из 81 депутата Скупщины, передает Радио и телевидение Черногории.

Министр обороны Черногории Драган Карпович рассказал парламентариям, что цель миссии — оказать помощь в подготовке украинских военных в области радиационной и химической защиты, медицинских навыков, противоминной деятельности, а также в оперативной подготовке на уровне рот.

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4 июня правительство Черногории одобрило подписание протокола о намерениях с американской компанией By light professional IT services LLC по производству и поставке многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Протокол будет подписан при поддержке посольства США.

Документ предусматривает разработку и интеграцию БПЛА с системами электронной разведки, радиоэлектронной борьбы и средствами поражения для нужд НАТО и украинских сил, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: podgorica.me
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаЧерногория

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