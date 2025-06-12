СМИ: G7 обсуждает снижение потолка цен на российскую нефть без участия США

Большинство стран «Большой семерки» готовы пойти на одностороннее снижение предельных цен на российскую нефть, даже в случае отказа США поддержать это решение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Европейский союз и Великобритания намерены взять на себя инициативу, заручившись поддержкой Канады и, возможно, Японии. Источники отметили, что позиции Вашингтона и Токио на данный момент остаются неопределенными.

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Как уточнил один из собеседников Reuters, обсуждаемое снижение предполагает корректировку верхнего ценового порога с нынешних 60 до 45 долларов за баррель. По его словам, в Европе рассчитывают использовать формат G7, чтобы привлечь к инициативе Соединенные Штаты.

Вопрос о пересмотре ценового потолка должен стать одной из ключевых тем на предстоящем саммите G7, который запланирован на 15-17 июня в канадской провинции Альберта, передает «Радиоточка НСН».

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