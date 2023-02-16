«Муж заново родился»: Жена Костомарова впервые рассказала о лечении фигуриста
Жена госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, бронзовый призер Олимпиады фигуристка Оксана Домнина впервые рассказала о лечении супруга. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По словам Домниной, сначала Костомаров не чувствовал себя плохо: в начале января у спортсмена появился лишь небольшой кашель. Однако позже фигуриста госпитализировали с пневмонией. Как отметила Домнина, медики сразу сообщили близким о возможных последствиях заболевания.
«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье», — поделилась спортсменка.
Оксана Домнина и брат Романа Костомарова Денис постоянно находятся в клинике, рядом с госпитализированным фигуристом. Супруга спортсмена призвала отказаться от спекуляций и домыслов и не мешать медикам выполнять их работу.
«Когда Роман поправится — а это обязательно будет! — и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам», — подчеркнула Домнина.
В январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, фигуриста поместили в реанимацию, позже спортсмен пришел в себя. Медики подчеркивали, что у Костомарова начались сепсис и проблемы с кровообращением, пишет Ura.ru. По данным СМИ, спортсмену ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках, отмечает «Свободная пресса».
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