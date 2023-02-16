«Муж заново родился»: Жена Костомарова впервые рассказала о лечении фигуриста

По словам Домниной, сначала Костомаров не чувствовал себя плохо: в начале января у спортсмена появился лишь небольшой кашель. Однако позже фигуриста госпитализировали с пневмонией. Как отметила Домнина, медики сразу сообщили близким о возможных последствиях заболевания.

«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье», — поделилась спортсменка.

Оксана Домнина и брат Романа Костомарова Денис постоянно находятся в клинике, рядом с госпитализированным фигуристом. Супруга спортсмена призвала отказаться от спекуляций и домыслов и не мешать медикам выполнять их работу.

«Когда Роман поправится — а это обязательно будет! — и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам», — подчеркнула Домнина.

В январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, фигуриста поместили в реанимацию, позже спортсмен пришел в себя. Медики подчеркивали, что у Костомарова начались сепсис и проблемы с кровообращением, пишет Ura.ru. По данным СМИ, спортсмену ампутировали обе стопы и несколько пальцев на руках, отмечает «Свободная пресса».

