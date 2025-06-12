«Позорище»: Лукашенко обвинил крупные сети в искусственном дефиците картофеля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что крупные торговые сети страны искусственно создали дефицит картофеля, чтобы оправдать рост цен и создать напряженность на рынке. Об этом он сообщил на совещании с руководством администрации, передаёт агентство БелТА.
По его словам, при проверках складов торговых сетей выяснилось, что запасы картофеля имеются в большом количестве, однако товар не выставляется на прилавки. Лукашенко объяснил это политической игрой, направленной на демонстрацию давления властей через низкие цены. Он подчеркнул, что как только начались проверки, картофель вновь появился в продаже.
Президент также обратил внимание на значительные наценки в торговле, которые в некоторых случаях достигали двух-трехкратного уровня по сравнению с ценами производителей. По его словам, посредники и торговые сети получают прибыль за счет необоснованного роста цен, который зачастую покрывается кредитами, взятыми на народные деньги.
«Конечно, позорище полное. Но я с губернаторами разберусь и с вами тоже», — подчеркнул президент.
Лукашенко назвал такую практику «американской схемой», которую невозможно применить в Белоруссии из-за отсутствия финансовых резервов и возможности печатать деньги. Он призвал бороться с подобными злоупотреблениями заявил, что на такие действия будут реагировать жестко — ответственность за это возлагается на чиновников и правоохранительные органы, а не на него лично, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru