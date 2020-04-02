«Прежнего банкета уже не будет». Эксперт о будущем российских футбольных клубов

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о финансовых потерях клуба в связи с приостановкой сезона РПЛ по причине распространения коронавируса.

«У нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте», - отметил он. По его словам, если карантин затягивается на несколько месяцев, то следует закрыть чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам.

Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян подтвердил НСН, что клубы, имеющие свой стадион, теряют доходы в день матча.

«Бюджетные деньги все равно останутся в футболе, но прежнего банкета уже не будет. Что касается конкретных потерь, есть клубы, которые практически не зависят от заработанного, потому что они ничего не зарабатывают. А такие, как, допустим, «Спартак» потеряют статью доходов как доходы в день матча. Билеты, выручка на стадионе. Когда, например, «Спартак» играют с «Локомотивом» на своих стадионах, вот они могут потерять», - уточнил он.