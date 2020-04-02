«Прежнего банкета уже не будет». Эксперт о будущем российских футбольных клубов
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в эфире НСН оценил потери клубов из-за экономического кризиса.
Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о финансовых потерях клуба в связи с приостановкой сезона РПЛ по причине распространения коронавируса.
«У нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте», - отметил он. По его словам, если карантин затягивается на несколько месяцев, то следует закрыть чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам.
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян подтвердил НСН, что клубы, имеющие свой стадион, теряют доходы в день матча.
«Бюджетные деньги все равно останутся в футболе, но прежнего банкета уже не будет. Что касается конкретных потерь, есть клубы, которые практически не зависят от заработанного, потому что они ничего не зарабатывают. А такие, как, допустим, «Спартак» потеряют статью доходов как доходы в день матча. Билеты, выручка на стадионе. Когда, например, «Спартак» играют с «Локомотивом» на своих стадионах, вот они могут потерять», - уточнил он.
Собеседник НСН добавил, что последствия кризиса на большинстве клубов отразятся крайне негативно.
«В целом экономическая ситуация для футбола будет усугубляться все больше и больше, особенно, региональные власти столкнутся с социальными проблемами, и будут обходить финансирование футбольных клубов. Первые ласточки уже есть. Это Владивосток и Приморский Край. Там сразу две команды посыпались - хоккейный «Адмирал» и футбольный «Луч». Первый расформировали, второй перевели чуть ли не в любительский дивизион. Последствия кризиса будут печальны для большинства клубов. Выживут те, которые аффилируются с «Газпромом», «Зенит», например. «Спартак» с «Лукойлом», «Локомотив» с РЖД. Но прежних денег, конечно, не будет», - резюмировал он.
Накануне было официально объявлено о приостановке российской Премьер-лиги до 31-го мая из-за распространения коронавируса. Сегодня российский президент продлил режим ограничительных мер по борьбе с пандемией до конца апреля.
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