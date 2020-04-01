В РФ до 31 мая отменены все футбольные матчи
Российский футбольный союз (РФС) объявил о временной приостановке всех футбольных матчей на территории РФ до 31 мая. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее решение принято в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Отмечается, что ограничение не распространяется на интерактивные футбольные соревнования, проводимые в онлайн-режиме.
Также в РФС отметили, что вводимые меры не являются уважительным основанием для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.
Ранее автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян рассказал НСН, выживет ли российский футбол после паузы в соревнованиях и о возможных потерях нового титульного спонсора РПЛ.
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