Представлен официальный талисман Олимпиады-2024 в Париже

Им стал фригийский колпак с глазами. Данный головной убор является одним из символов Великой французской революции. Олимпийские талисманы обуты в кроссовки, у одного из них вместо ноги беговой протез.

Игры пройдут в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа.

Мужскую и женскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Квалификации примут участие национальные команды, занимающие в рейтинге сборных Международной федерации волейбола (FIVB) места с первого по 26‑е, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

