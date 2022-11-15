Представлен официальный талисман Олимпиады-2024 в Париже
В Париже представили официальный талисман предстоящей летней Олимпиады, сообщает «РЕН ТВ».
Им стал фригийский колпак с глазами. Данный головной убор является одним из символов Великой французской революции. Олимпийские талисманы обуты в кроссовки, у одного из них вместо ноги беговой протез.
Игры пройдут в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа.
Мужскую и женскую сборные России по волейболу не допустили к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Квалификации примут участие национальные команды, занимающие в рейтинге сборных Международной федерации волейбола (FIVB) места с первого по 26‑е, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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